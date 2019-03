Yoga e natura - rigenerarsi a primavera: seminario residenziale

Il risvegliarsi della Natura ci insegna che la primavera è il momento propizio per cogliere e favorire i naturali processi di rigenerazione del nostro organismo, risvegliare il potenziale insito dentro ognuno di noi volto alla bellezza e rinnovarci verso nuove aperture.

In questo weekend ci prenderemo cura dell’insieme del nostro organismo per favorire tali processi partendo dal corpo, dai suoi organi, sistemi e apparati e ripulirlo dalle energie stagnanti che impediscono tale rigenerazione, su tutti i livelli: fisico, energetico/metabolico/mentale.

La pratica dello yoga e della meditazione, i suoni, il silenzio, il contatto con la natura e l’alimentazione adeguatamente scelta saranno gli strumenti a sostegno del nostro intento.

Alloggeremo presso la splendida Residenza Rurale Incartata, a Calvanico (Sa)

http://www.residenzaruraleincartata.it e da lì ci muoveremo verso la Valle dei mulini.



Il seminario si terrà con un minimo di 10 partecipanti ed un massimo di 20.



INFO E ISCRIZIONI entro il 25 Marzo al 3203683382.



L’arrivo e la sistemazione nelle stanze è previsto per le 9.00 del sabato, alle 10.00 inizieranno i lavori. La conclusione per le 18.00 della domenica.



Materiale da portare

- Abiti comodi per la pratica:

Da una maglietta a mezze maniche ad un maglione di pile (se possibile blu per le pratiche, bianchi per la Sadhana)

- Tappetino, cuscino, coperta e 1 zaino che possa trasportarli

- Scarpe da trekking