Le zanzare invadono il liceo "Gatto" di Agropoli: studenti pronti allo sciopero

Disagi per studenti, docenti e personale Ata all’interno del liceo scientifico “Alfonso Gatto” di Agropoli, dove si sta registrando una vera e propria invasione di zanzare.

Il caso

Da diverso tempo, infatti, chi frequenta la scuola non può fare a meno di sentire cattivi odori che potrebbero essere causati dagli acquitrini che si sviluppano, nei giorni di pioggia, nelle camere d’aria tra le fondamenta ed il pavimento. Il caldo poi dell’impianto di riscaldamento favorisce il proliferare delle larve che in pochissimo tempo diventano fastidiose zanzare. II dirigente scolastico Fortunato Ricco ha informato sia la Provincia che il Comune. Il sindaco Coppola si è detto pronto ad intervenire. Intanto, però, i ragazzi sono pronti ad organizzare uno sciopero per chiedere che la problematica venga risolta in tempi rapidi.