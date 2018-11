Addio a mal di gola e raffreddore: la ricetta del preparato "made in home" di Cristina De Vita

Tempo di raffreddori e mal di gola, complici anche gli sbalzi di temperatura e i temporali improvvisi. Così, per i nostri lettori, proponiamo una ricetta made in home e 100% naturale, consigliata dalla nostra blogger, la cuciniera vegana Cristina De Vita. E' sufficiente, infatti, assumere tre cucchiaini del particolare preparato, distribuiti durante l'arco delle 24 ore, per qualche giorno, per sentirsi meglio e dire addio ai fastidi di gola e naso. Provare per credere.

La ricetta

Per preparare lo sciroppo naturale, basta mescolare bene un cucchiaio di zenzero fresco grattuggiato, 1 cucchiaino di curcuma in polvere, il succo di un limone e 2 cucchiai di sciroppo di agave. Conservare in un contenitore di vetro per massimo 5 giorni, in frigorifero.