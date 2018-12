La montagna come risorsa, in Costiera: al via i lavori per la Zip Line Furore – Conca dei Marini

E' stato presentato questa mattina, a Palazzo Sant'Agostino, l'impianto di Zip Line Furore – Conca dei Marini. Oltre al presidente della Provincia, Michele Strianese, erano presenti il sindaco di Furore, Raffaele Ferraioli, il sindaco di Conca dei Marini, Gaetano Frate e l’Amministratore Zip Line Italia, Massimo Boccia.

La Zip Line sarà ultimata entro il mese di marzo, quando saranno installati due piloni e dei cavi oltre che gli interventi di arredo delle stazioni di partenza e di arrivo. L’impianto, prima esperienza di opera pubblica realizzata con Finanza di Progetto in Costa d’Amalfi, rappresenta un altro passo in avanti per la valorizzazione della montagna. Sarà, dunque, emozionante concedersi un volo dalla località Schiato a punta Tavola, a picco sul Fiordo.

“Ho voluto ospitare qui a palazzo Sant’Agostino la presentazione di questo progetto per la forte valenza socio-economica che rappresenta per le aree collinari e montane del territorio e per l’esempio virtuoso di lavoro in sinergia portato avanti dalle due Amministrazioni Comunali coinvolte, Furore e Conca dei Marini. Noi come Ente di Area Vasta consideriamo fondamentale la capacità di concertazione nel governo del territorio. In particolare quest'impianto sarà una importante attrazione per gli amanti del turismo d'avventura, trasformando la montagna da problema in risorsa in una costruttiva logica di sviluppo integrato. Diventerà occasione di promozione turistica con nuove opportunità economiche e occupazionali, evitando, quindi, l'abbandono e lo spopolamento dei fondi agricoli. È un esempio di buone pratiche da sostenere"