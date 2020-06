Castellabate, riattivate le zone a traffico limitato e le aree pedonali

Saranno riattivate nel Comune di Castellabate le Zone a Traffico Limitato e le Aree Pedonali Urbane che resteranno valide fino al prossimo 30 settembre. L’entrata in vigore della ZTL, e cioè delle strade accessibili ai soli autorizzati, opportunamente segnalate e presenti in alcune aree centrali del territorio, partirà a Santa Maria da venerdì 19 giugno, mentre a San Marco, Castellabate Capoluogo, Ogliastro Marina a partire dal 1° luglio. Sarà possibile richiedere i permessi di transito e sosta delle ZTL al Comando Polizia Municipale di Castellabate.

Le informazioni

In tali zone, suddivise per settore, è vietato l’accesso, il transito e la sosta di qualsiasi veicolo non autorizzato con apposito permesso. Per conoscere le modalità e i requisiti per il rilascio dei permessi è possibile rivolgersi al comando sito in Via Roma a Santa Maria: tel. 0974/961531, poliziamunicipale@comune.castellabate.sa.it

Parla il consigliere delegato alla viabilità, Salvatore Marinelli: