Pioggia di multe ad Agropoli per le ztl: sanzioni anche a chi aveva il permesso

Ancora polemiche per la ztl ad Agropoli: diversi cittadini, infatti, si sono visti recapitare le prime multe per aver superato i varchi elettronici senza autorizzazione, a partire dallo scorso 25 agosto.Tra i destinatari delle sanzioni, vi sarebbero anche i possessori del regolare permesso.

Le contestazioni

Non sono mancate numerose contestazioni da parte degli utenti, al comando dei vigili urbani di Agropoli. Probabilmente si è trattato di un errore: i varchi elettronici in via Carmine Rossi e via Flavio Gioia, ad ogni modo, come riporta Infocilento, attualmente non risultano attivi in quanto la Ztl è stata rimossa in entrambe le strade, per cui è possibile circolare liberamente, tutti i giorni della settimana. In occasione delle festività natalizie, invece, verranno riattivati.