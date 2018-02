Si amplia la Ztl, spuntano altri tre varchi nel centro di Salerno

Si rafforza ed ampia la rete di controllo telematico della Ztl nel centro di Salerno. Per un valore di 148 mila euro - riporta Il Mattino - è stata espletata la gara relativa al servizio di noleggio a canone fisso, installazione e manutenzione del sistema di controllo automatizzato degli accessi. A vincerla è stata la ditta “Kapsch Trafficccom” di Milano.

I dettagli

Nei prossimi giorni partirà l’attivazione di tre nuovi varchi che si aggiungeranno agli undici già esistenti. L’obiettivo è sempre lo stesso: stanare accessi e transiti irregolari nel cuore della città. Tra i nuovi varchi che saranno attivati dal Comune c’è via Raffaele Conforti, traversa adiacente alla Banca d’Italia; c’è il tratto compreso tra via San Benedetto e via Porta Elina. Sul terzo nuovo varco ancora non c’è l’ufficialità, ma il piano sì. C’è via Monti nel programma di ampliamento della rete. Infine saranno sostituite sette vecchie telecamere degli undici varchi già attivati.