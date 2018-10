Ladri assaltano il negozio del fruttivendolo: arrestati dai carabinieri

Puntavano al registratore di cassa i ladri bloccati dalle guardie giurate della Secur Campania e poi arrestati dai carabinieri, a Nocera Inferiore. In tre avevano forzato la saracinesca del negozio di un fruttivendolo, in via San Pietro, poco prima delle ore 4. L'allarme è subito scattato e uno degli addetti alla sorveglianza è intervenuto.

Il sospetto

Durante le prime ore di indagini, gli inquirenti non hanno tralasciato l'ipotesi - poi non suffragata dagli ulteriori approfondimenti - che i balordi volessero utilizzare il negozio del fruttivendolo, e in particolare un buco nella parete, per raggiungere l'ufficio postale confinante.