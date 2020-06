Il vino irpino per i salernitani, l’omaggio della Cantina Bellaria

In occasione della Festa della Repubblica le famiglie ravellesi saranno omaggiate di una bottiglia di Falanghina Irpinia D.O.C. offerte dall'azienda vinicola Bellaria di Montefalcione. La notizia la riporta AvellinoToday

L'iniziativa

Dopo Amalfi, Praiano e Positano la cantina irpina ha pensato di donare i propri nettari anche a Ravello. Un segno di gratitudine alla cittadina che ha sempre invitato la cantina alla kermesse Calici di Stelle e anche un modo per rimarcare l'assenza di alcuna rivalità sussiste tra le due province che possono vantare tante bellezze paesaggistiche ed enogastronomiche. La Falanghina potrà essere ritirata in giornata presso il bar esterno dell’Auditorium Oscar Niemeyer, grazie all’ausilio dei giovani volontari di Dammece na’ mano dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 19. L'azienda irpina è stata vicina alle famiglie della provincia salernitana anche durante il lockdown contribuendo a donare prodotti enogastronomici alle persone in difficoltà.