Sarno, insultato e accerchiato in strada: il racconto di Francesco Nozzolino

Paura, questa mattina, a Sarno, dove il noto personaggio televisivo Francesco Nozzolino, ospite fisso del programma "Avanti un altro" di Paolo Bonolis, è stato preso di mira da un gruppo di ragazzini che, dopo averlo accerchiato in strada, lo hanno aggredito utilizzando delle bombolette spray. È stato il padre ad intervenire per allontanarli. Il video, girato probabilmente da un membro del gruppo, è finito sui social network.

A raccontare l’accaduto, sulla sua pagina Facebook, è proprio Nozzolino:

“Mentre camminavo verso la stazione, sono stato assalito da un gruppo di ragazzini che mi hanno riempito di schiuma e poi hanno anche diffuso questo video nel web! Sono adirato! Mi chiedo in che mondo viviamo che non si ha più neanche la libertà di passeggiare con serenità, alla mercè di un branco di dieci-dodicenni che, forse, non sanno neanche dove sia di casa l'educazione e la legalità! E qualcuno mi ha anche scritto: “E’ Carnevale e se non ti piacciono queste cose, stattene a casa! Ma stia scherzando?!?! Sono schifato !!!!!”.