Da Battipaglia a tutta italia: i quadri di “i colori del caribe” conquistano la penisola

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

Tenacia e passione non conoscono confini e lo sanno bene Luigi Mirabella e sua moglie Rebecca Caraballo che, mettendo insieme giovani artisti e professionisti del design hanno fondato I Colori del Caribe, bottega artistica nel cuore di Battipaglia. I loro quadri, mix perfetto tra arte e arredamento, sono venduti in tutta Italia grazie alla vetrina Made in Italy di Amazon, e ne sono diventati bestseller. L’azienda è stata fondata nel 2008 dai coniugi Mirabella che grazie alla loro visione innovativa hanno puntato sul commercio online per allargare ulteriormente il proprio pubblico. In un periodo in cui a Battipaglia la vita sembrava difficile a causa della mancanza di lavoro, Rebecca e Luigi si sono lanciati in un progetto che si è dimostrato vincente. L'intero processo di lavorazione dei quadri dipinti a mano de I Colori del Caribe si svolge in Italia e precisamente all'interno di un attrezzatissimo laboratorio d'arte ubicato in una cittadina della provincia di Salerno. Al suo interno la produzione dei quadri avviene con materiali della migliore qualità, rigorosamente di provenienza italiana (tele, colori, legno, etc). Una selezionata squadra di artisti e designer di interni altamente qualificati completa l'opera dando vita ad un prodotto 100% “Made in Italy”. I Colori del Caribe dimostra una grande attenzione al tema dei colori. Come ogni anno la società americana Pantone studia le tendenze e intercetta le preferenze del mercato. Il 2019 è l’anno del rosso e dell’arancione, colori che prevalgono nelle diverse collezioni presentate da I Colori del Caribe. Nel catalogo delle opere è possibile scegliere tra quadri etnici, moderni, astratti e materici a ispirazione musicale, religiosa, floreale e astratta.