Dieci borse di studio Inps per la VI edizione del master in Economics finance & risk management

Il DISES – Dipartimento di Scienze Economiche e Statistiche dell’Università degli Studi di Salerno presenta per l’anno accademico 2017/18 la VI Edizione del Master di I livello in Economics, Finance & Risk Management – MEFIRM. Il percorso formativo è articolato in 1500 ore (510 di didattica frontale ed esercitazioni, 90 di Project Work, 600 di tirocinio in azienda e 300 di studio individuale) e prepara i partecipanti a ricoprire i ruoli di: esperti di sistemi amministrativi e di metodologie di analisi economica – esperti di risk management (imprese, società di consulenza, banche) – esperti di analisi dei mercati finanziari – financial controller e business controller - operatori delle funzioni Finanza. La tassa di iscrizione ammonta a 6.000 euro. Sono previste 10 Borse di studio a copertura totale per figli e orfani di dipendenti pubblici o pensionati, utenti della Gestione Dipendenti Pubblici e ulteriori 10 borse di studio fino a concorrenza del 70% finanziate da Enti e Aziende partner del MEFIRM. La scadenza per la presentazione delle domande è fissata al 2 febbraio 2018. La procedura di iscrizione è dettagliata sul bando di partecipazione reperibile sull’albo ufficiale di ateneo (www.unisa.it/albo) o nell’area download del sito www.mefirm.unisa.it. Coloro che intendano richiedere la Borsa di Studio Inps, dovranno presentare ulteriore domanda di assegnazione secondo le procedure di cui al bando emanato dall’ Ente: (http://www.mefirm.unisa.it/borse_finanziamenti). Per ogni ulteriore informazione è possibile contattare la Segreteria Organizzativa del Master MEFIRM al numero 089/963132 – mefirm@unisa.it