Trasporto Pubblico in Campania: consegnati altri 142 nuovi autobus, parla De Luca

Continua, il piano di ammodernamento del parco mezzi pubblici regionale: stamattina altri 142 nuovi autobus sono stati consegnati in Campania. A dirlo, il governatore Vincenzo De Luca: “Sono già oltre 400 i mezzi su gomma in servizio per la rete pubblica. Rispettiamo il cronoprogramma che porterà la Campania ad avere oltre 900 nuovi bus: circa 200 milioni di euro di investimenti”.

“Miglioriamo il trasporto pubblico locale e, grazie alle commesse attivate, garantiamo lavoro sul nostro territorio” conclude De Luca. Obiettivo, infatti, è migliorare i servizi ai cittadini e, al contempo, creare occupazione per le aziende dell’indotto.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.