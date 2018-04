Nocera Superiore: 5,2 milioni di euro per la messa in sicurezza delle strade

Ben 5,2 milioni di euro per la messa in sicurezza delle strade di Nocera Superiore: questo il maxi finanziamento che è stato ufficializzato con Decreto del Ministero degli Interni, per il parco-progetti presentato dall’Amministrazione Cuofano alcuni mesi fa. Un milione sarà erogato come acconto immediato da parte del Ministero già entro i prossimi 15 giorni, mentre il 60% del contributo entro il 30 novembre ed il saldo dopo l’invio del certificato di collaudo delle opere realizzate.

Parla il sindaco Cuofano

"È una grande notizia che ci consente di avere a disposizione una somma importante da utilizzare per sistemare molte delle nostre strade attraverso interventi di pavimentazione, asfalto, spazi pedonali e videosorveglianza. Il nostro sforzo di credere nella programmazione e lanciarci in tutte le iniziative possibili per portare risorse sul nostro territorio è stato premiato. Ecco cosa significa pianificare gli interventi e programmare il Bilancio comunale con tempistiche virtuose, perché ci consente di cogliere opportunità importanti per attingere a finanziamenti nazionale ed europei per lo sviluppo della città"