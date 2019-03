Cinquanta milioni contro la povertà educativa e la dispersione scolastica: i comuni coinvolti

Selezionati 71 comuni in Campania, per beneficiare del contributo dei 50 milioni messi a disposizione per le scuole di 292 aree del territorio nazionale per la lotta alla povertà educativa minorile e alla dispersione scolastica, attraverso un decreto interministeriale tra i Ministero dell'Interno, Istruzione e Giustizia.

L'elenco

Altavilla Silentina, Castel San Giorgio, Eboli, Fisciano, Maiori, Montecorvino Rovella, Montesano sulla Marcellana, Nocera Inferiore, Olevano sul Tusciano, Pagani, Pontecagnano Faiano, Sarno, Scafati e Sicignano degli Alburni, in provincia di Salerno. Napoli, Benevento, Salerno, Ariano Irpino, Forino, Lauro, Mugnano del Cardinale e San Martino Valle Caudina in provincia di Avellino, Aversa, Casapesenna, Castel Volturno, Cesa, Lusciano, Maddaloni, Marcianise, Piedimonte Matese, Santa Maria Capua Vetere, Sant'Arpino, Sessa Aurunca e Teano in provincia di Caserta. E ancora, Afragola, Anacapri, Arzano, Boscoreale, Boscotrecase, Brusciano, Caivano, Calvizzano, Cardito, Casalnuovo di Napoli, Casamicciola Terme, Casavatore, Casoria, Castellammare di Stabia, Cercola, Crispano, Ercolano, Frattamaggiore, Frattaminore, Giugliano in Campania, Gragnano, Marano di Napoli, Mariglianella, Marigliano, Melito di Napoli, Monte di Procida, Nola, Pomigliano d'Arco, Portici, Pozzuoli, Quarto, Sant'Anastasia, Sant'Antimo, Sorrento, Terzigno, Torre Annunziata e Torre del Greco in provincia di Napoli.