Spiagge sicure: 2,5 mln a 54 comuni, Camerota e Capaccio ammessi al progetto di Salvini

Due milioni e cinquecentomila euro: questo lo stanziamento proveniente dal Fondo unico giustizia che sarà corrisposto ai 54 comuni rivieraschi a vocazione turistica che hanno presentato progetti idonei per il piano Spiagge sicure - Estate 2018, illustrato lo scorso 6 luglio dal ministro dell'Interno Matteo Salvini. Lo fa sapere una nota del Viminale. I progetti sono finalizzati in primis all'assunzione a tempo determinato di personale della polizia locale, al pagamento degli straordinari, all'acquisto di mezzi e attrezzature da fornire al personale dei comuni per il contrasto all'abusivismo commerciale e la realizzazione di campagne di sensibilizzazione. Di questi Comuni beneficiari, 15 si trovano al Nord, 23 al Centro e 16 al Sud.

Qualche settimana fa, il Sindaco di Camerota, Mario Salvatore Scarpitta, aveva preso parte di persona alla riunione con il Prefetto di Salerno, per illustrare le problematiche che attanagliano il litorale di Marina di Camerota, uno dei più frequentati d’Italia durante il periodo estivo. Il Comune di Camerota è stato ammesso al finanziamento insieme al Comune di Capaccio-Paestum per la provincia di Salerno.

"Sono soddisfatto per i frutti raccolti dopo il grande lavoro svolto per relazionare dinanzi al Prefetto la situazione che vive Camerota in estate questo contributo che arriva direttamente dal Governo, ci dà la possibilità di mettere in sicurezza le nostre spiagge da un’invasione che sta assumendo contorni troppo elevati. Ci sono troppi venditori che danneggiano il commercio locale e gli imprenditori che pagano le tasse tutto l’anno per cercare di tirare avanti con le proprie attività. Per non parlare del fastidio che arrecano ai turisti. Queste persone non fanno altro che vendere prodotti contraffatti e portano acqua al mulino della malavita, buona parte dei proventi - infatti - va a finire nelle casse delle organizzazioni criminali. E’ doveroso ringraziare la Responsabile del Procedimento, l’Architetto Antonietta Coraggio, il Delegato alla Polizia Municipale, Manfredo D’Alessandro e tutti i funzionari dell’Ente che hanno lavorato duramente e, in modo rapido, hanno redatto il progetto insieme al Segretario Comunale, Sergio Gargiulo"