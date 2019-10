Fusione degli scali: nasce la Rete Unica Aeroportuale Campana, l'appello della Filt CGIL

Apprendiamo con enorme soddisfazione la notizia della fusione per incorporazione di Aeroporto di Salerno Costa d’Amalfi e Gesac Spa.

E' quanto sottolineato dalla Filt CGIL di Salerno in una nota in cui i sindacalisti intendono ringraziare "il Presidente dell’APT di Salerno Antonio Ferraro, il Presidente della IV Commissione Trasporti Luca Cascone, per lo straordinario impegno che entrambi hanno profuso e per aver da sempre creduto nel progetto, e tutti gli attori coinvolti che hanno reso possibile la nascita della Rete Unica Aeroportuale Campana".

La precisazione

La Filt, dal suo canto, evidenzia, infine, che non è questo un punto d’arrivo: "Si tratta dell’ufficializzazione di questo storico atto un punto di partenza, per il rilancio di una struttura strategica per tutto il territorio", hanno concluso.