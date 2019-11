Dieci milioni di passeggeri a Capodichino, De Luca ora punta sul sistema Napoli-Salerno

"Dieci milioni di passeggeri già raggiunti nel 2019: davvero complimenti all'aeroporto di Capodichino per il record storico ottenuto proprio nell'anno in cui la Regione Campania ha dato vita al sistema aeroportuale campano con i due poli di Napoli e Salerno: previsti 230 milioni di investimenti tra pubblico e privato".

Lo ha scritto su Facebook, il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, commentando i risultati lusinghieri raggiunti dalll'aeroporto napoletano. "La Regione Campania finanzia per oltre 150 milioni di euro la realizzazione delle infrastrutture di supporto. L'obiettivo, a pieno regime, è raggiungere 18 milioni di passeggeri all'anno, che vuol dire crescita economica e nuova occupazione per il territorio. Davvero una grande occasione di sviluppo e di valorizzazione turistica per la Campania e per tutte le aree limitrofe", conclude il Governatore.