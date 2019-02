Aeroporto di Salerno, il consigliere Santoro: "L'ennesima pantomima"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

"L'ennesima pantomima. Quelli che governavano fino ad un anno fa non hanno fatto nulla di concreto, solo chiacchiere". Lo dichiara il consigliere provinciale Dante Santoro, in merito all'aeroporto Salerno-Costa d'Amalfi. "Del resto, chiacchierare è l'attività che a loro viene meglio - ha aggiunto Santoro - E' una farsa che ora al nuovo governo recriminino il decollo dello scalo salernitano".

Stamane il consigliere Santoro ha affrontato la questione dello scalo salernitano anche in consiglio provinciale con una richiesta esplicita al consigliere Strianese: "Forse porta anche male il loro parlarne, ci dessero notizie solo il giorno del decollo del primo aereo, con una compagnia seria e con gli interventi alla pista e tutti gli adeguamenti che di fatto vengono proclamati e promessi anche dai nostri governanti locali, De Luca compreso", ha aggiunto il consigliere provinciale.