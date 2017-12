Stanziamento da 2,8 milioni di euro per l’Aeroporto di Salerno, parla De Luca

Ben 2,8 milioni di euro sono stati stanziati per l’Aeroporto di Salerno- Pontecagnano, nel bilancio regionale. Lo scalo salernitano dovrà diventare complementare a Capodichino: come fa sapere il Governatore della Campania, Vincenzo De Luca su Il Mattino.

Parla Il Governatore

"È stato un altro tema sul quale la cafoneria del municipalismo si è coperta di gloria. Lo scalo di Salerno Pontecagnano è inserito nel Piano nazionale aeroportuale ed è decisivo per Capodichino, che, avendo avuto un picco di traffico, non può andare oltre per limiti fisici. È essenziale avere un aeroporto di supporto, ed è essenziale averlo rispetto all’area sud della Campania, alla Calabria e alla Basilicata. Anche dal punto di vista turistico, questa operazione è del tutto corretta e ragionevole, con buona pace dei cafoni", ha spiegato De Luca sul quotidiano.