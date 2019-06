Aeroporto, l'Unione degli Operatori Turistici: "Aggiungete 'Cilento' nella denominazione"

Chiede a gran voce l'introduzione del nome "Cilento" nella denominazione dello scalo aeroportuale di Pontecagnano, l'Unione degli Operatori Turistici del Cilento e Vallo di Diano che ha ribadito quanto deliberato dal Consiglio Direttivo del Parco Nazionale del Cilento.

L'appello

L'associazione degli operatori della ricettività alberghiera ed extralberghiera del Cilento, ha inviato oggi una lettera di formale richiesta alla società di gestione Aeroporto di Salerno Costa d’Amalfi, convinta che lo Scalo una volta ultimato rappresenterà un volano di crescita accelerata non solo del Cilento , ma del sistema turistico dell’intera Regione Campania.

La motivazione

L’aeroporto risulta fondamentale per destagionalizzare i flussi turistici e per promuovere fortemente con la sua denominazione l’area di riferimento: ecco perché è strategico per l’intera economia della Regione la citazione “Cilento” che è una destinazione certamente meno nota e presente nell’immaginario collettivo internazionale, secondo l'associazione.