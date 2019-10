"Matrimonio” tra l’aeroporto “Salerno-Costa d’Amalfi” e Gesac: l'entusiasmo della Cisal terziario

Dopo anni, è stato celebrato il “matrimonio” tra l’aeroporto “Salerno-Costa d’Amalfi” e Gesac: nel tempo, a sostentere l’unione c’è sempre stato Giovanni Giudice, segretario confederale della Cisal, nonché segretario provinciale della Cisal terziario.

Parla Giudice

Ci hanno messo del tempo, ma finalmente Gesac ha fatto il suo ingresso nell’aeroporto di Salerno. Dal primo novembre, l’accordo diventa ufficialmente operativo: si apre quella che, tutti, auspichiamo possa essere la stagione del definitivo avvio di un’infrastruttura di fondamentale importanza per questo territorio e per il suo rilancio turistico ed economico. La maggiore movimentazione di passeggeri e merci darà respiro all’intero territorio salernitano, non dimenticando che la posizione strategica dello scalo consente di essere punto di riferimento anche per la Basilicata e la Calabria

Un passo, quello della fusione tra gli aeroporti di Napoli e Salerno, che secondo il segretario Giudice avrebbe potuto concretizzarsi già diversi anni addietro se non ci fossero state le interferenze della politica locale: "Chiudere prima questa operazione con Gesac avrebbe consentito, oltre che un consistente risparmio di tempo, anche un avvio rapido di tutte le procedure per l’allungamento della pista, ad oggi vero e proprio cruccio dell’infrastruttura salernitana. Qualcuno, prima, non vedeva di buon occhio l’ingresso di Gesac, oggi possiamo dire che sia stata una fortuna che abbia cambiato idea", ha concluso.