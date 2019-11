Allungamento dell'aeroporto Salerno – Costa d’Amalfi: il ricorso dei residenti

Riflettori puntati sull'aeroporto Salerno – Costa d’Amalfi: 13 cittadini si oppongono all’ampliamento, presentando un ricorso al Tar per chiedere di annullare il decreto di compatibilità ambientale con cui il Ministero ha dato via libera al masterplan per il potenziamento dello scalo.

Le motivazioni

I ricorrenti evidenziano il presunto impatto dell’opera sull’ambiente ed esprimono preoccupazione per la salute dei cittadini di Pontecagnano, Bellizzi e Montecorvino Pugliano. Mercoledì 20 novembre, dunque, come riporta Il Mattino, il ricorso sarà sul tavolo dei giudici amministrativi.

L'osservazione

La società per azioni "Aeroporto di Salerno – Costa d’Amalfi" a proposito del ricorso dei cittadini parla di "motivazioni del tutto inconsistenti...la mera lettura dei documenti prodotti dimostra con assoluta evidenza che gli interventi in questione (…) sono stati oggetto di un’attenta e congrua valutazione dei profili di impatto ambientale e non pongono in alcun modo a rischio la salute umana o l’ambiente circostante".