Fase 3 ad Agropoli, slitta il pagamento dell'Imu: novità per la Tari

Nella seduta dell’ultimo consiglio comunale sono stati approvati, tra gli altri, due provvedimenti per andare incontro alle difficoltà finanziarie dei cittadini, a seguito dell’emergenza Covid-19.

I dettagli

Il primo riguarda lo slittamento del termine di pagamento dell’acconto Imu 2020, dal 16 giugno al 30 settembre, riservato a coloro che dimostrano un calo del fatturato, verificatosi nei mesi di marzo e aprile 2020, rispetto allo stesso periodo del 2019. Il secondo provvedimento è invece relativo all’approvazione delle tariffe Tari 2020. In via provvisoria, sono state confermate le tariffe del 2019 ed è stata prevista, per tutte le utenze non domestiche, la bollettazione in acconto del 50%, in due rate da pagare dopo la stagione estiva, al 30/09 e la seconda al 30/11. Per le utenze domestiche, invece, l’importo dovuto in acconto, dovrà essere riconosciuto in tre rate di pari importo, con scadenze fissate al 31 luglio, 30 settembre, 30 novembre. Gli acconti sono stati previsti in attesa dell’approvazione delle tariffe definitive 2020, normativamente previste entro il 31/12. Dopo tale approvazione si potrà procedere al conguaglio, a debito o a credito.

Il commento

"Ci aspettavamo – affermano il sindaco Adamo Coppola e l’assessore alle Politiche economiche e finanziarie, Roberto Mutalipassi – che fosse lo Stato a predisporre lo slittamento del pagamento di Imue Tari, ma così non è stato. Allora siamo intervenuti noi come Ente, facendo il maggiore sforzo possibile per poter venire incontro a cittadini ed esercenti".