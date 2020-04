Coronavirus, Fp Cgil Salerno: “Sì al rilancio del Presidio Ospedaliero di Agropoli”

Risultano maturi i tempi per il rilancio del Presidio Ospedaliero di Agropoli. Parola dei sindacalisti della Fp Cgil Salerno: il presidio sarebbe dovuto servire per affrontare l’emergenza Coronavirus insieme a quello di Scafati ed è stato protagonista di numerosi interventi di adeguamento che potrebbero nell’immediato rilanciare la propria funzione su un territorio vasto e complesso come quello cilentano.

Il piano dell’Asl Salerno ha previsto infatti 22 posti di terapia: 4 tra ex Rianimazione, sale operatorie, cardiologia, 11 posti di terapia sub intensiva distribuiti tra ex Obi ed Endoscopia e 39 posti letto ordinari di degenza distribuiti tra Medicina, Disturbi alimentari e Utic. Nuovi reparti che si affiancherebbero alla medicina generale attualmente già attiva, con la speranza che gli stessi siano funzionali ad un pronto soccorso rientrante nella rete dell’emergenza.

Parlano il segretario generale Antonio Capezzuto e il segretario provinciale Pasquale Addesso