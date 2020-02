Alba è salva: l'entusiasmo dei lavoratori

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

LE SCRIVENTO OO. SS., CONGIUNTAMENTE ALLE RSU AZIENDALI, FINALMENTE POSSONO GRIDARE AD ALTA VOCE: E’ FINITA, ALBA E’ SALVA! HANNO VINTO I LAVORATORI, HA VINTO LA CITTA’. IL SINDACO E LA SUA MAGGIORANZA STAVANO PER SCRIVERE UNA DELLE PAGINE PIU’ BRUTTE PER LA STORIA DI BATTIPAGLIA MA LA FORZA DEI FATTI E DEI NUMERI HANNO AVUTO LA MEGLIO. IL NOSTRO PLAUSO A TUTTE LE MAESTRANZE CHE HANNO LOTTATO COME LEONI, NON CEDENDO MAIL ALLE TANTE PROVOCAZIONI ED INFAMIE RICEVUTE. COME UN GRAZIE VA A TUTTI QUEI CONSIGLIERI DI MINORANZA E DI MAGGIORANZA CHE HANNO ANTEPOSTO IL BENE PUBBLICO AD OGNI RAGIONAMENTO DI PARTE. ADESSO SI APRA UN CONFRONTO SERENO E CIVILE PER FAR DIVENTARE ALBA CIO’ CHE MERITA: UN PUNTO DI RIFERIMENTO PER IL FUTURO SUB AMBITO DISTRETTUALE DELLA PIANA DEL SELE. NOI SIAMO, E SAREMO, DISPONIBILI AD OGNI GENERE DI CONFRONTO O TAVOLO ISTITUZIONALE PURCHE’ NON VENGA MAI PIU’ USATA LA PAROLA “LIQUIDAZIONE”. SALERNO, 13 FEBBRAIO 2020 FP CGIL FITCISL/CISL FP UILTRASPORTI/UIL FPL Erasmo VENOSI Ezio MONETTA Gennaro SCARANO Alfonso RIANNA Vincenzo DELLA ROCCA Carlo ASTONE Firme autografe sostituite a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D. Lgs. n. 39/1993