Alberghi e bed and breakfast fantasma a Salerno: i controlli

Circa 150 gli alberghi e i bed and breakfast fantasma a Salerno. Stando a quanto riportato da Il Mattino, si tratterebbe di strutture ricettive che non hanno mai versato la tassa di soggiorno negli ultimi anni. In netta crescita, sul web gli annunci e le offerte da parte di Bed and breakfast e affittacamere che, tuttavia, non compaiono negli elenchi del Comune di Salerno.

I controlli

L’ufficio Tributi del Comune, dunque, avrebbe scoperto almeno 150 strutture abusive. Nell’ultimo anno e mezzo sono almeno 5 i Bed and breakfast abusivi scoperti. Verifiche in corso, dunque, per il rispetto della legalità.