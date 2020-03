Pubblicato l’avviso per il nuovo Albo Telematico Lavori inferiori a 1.000.000 euro

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

La Provincia di Salerno ha pubblicato sul proprio sito istituzionale le nuove modalità di iscrizione all’Albo telematico Lavori Pubblici con l”Avviso di Costituzione/aggiornamento dell’Albo telematico degli operatori economici (art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016) per l’affidamento di lavori di importo inferiore a € 1.000.000”.

L’iscrizione/aggiornamento all’Albo degli Operatori Economici – afferma il Presidente Michele Strianese - può essere effettuata esclusivamente mediante la procedura informatizzata del nuovo Portale SAT, secondo le istruzioni precisate nell’avviso pubblicato e curato dal settore Presidenza e Affari Generali, diretto da Alfonso Ferraioli. Per poter procedere all’iscrizione on-line, quindi, gli operatori economici devono seguire le indicazioni che valgono anche per quelli già iscritti all’Albo Telematico Lavori della Provincia di Salerno, che devono iscriversi di nuovo.

L’iscrizione all’Albo con le nuove modalità è già operativa, decorre dal 02/03/2020, data di pubblicazione dell’Avviso. Voglio sottolineare che dal 01.04.2020 il vecchio Albo cesserà di avere efficacia e ricordo che il nuovo Albo, come il precedente, non ha scadenza, è sempre aperto all’iscrizione degli operatori economici in possesso dei requisiti richiesti.”.

Qui di seguito le informazioni più dettagliate: https://trasparenza.provincia.salerno.it/archivio11_bandi-gare-e-contratti_0_478994_0_1.html