Metrò del mare: al via l'attivazione delle corse Alicost, le informazioni

Conto alla rovescia per la riattivazione del Metrò del Mare: al via, da domenica 1 luglio, il servizio gestito da Alicost. I porti interessati saranno quelli di Agropoli, San Marco di Castellabate, Sapri, Casal Velino, Pisciotta, Palinuro, Camerota. Gli orari, come ricorda Infocilento, sono stati già definiti nel gennaio scorso dalla Regione Campania. Quattro le linee: Salerno-Cilento, Cilento – Costa d’Amalfi, Sapri – Capri – Napoli 3A e 3B attivo lunedì e venerdì.

Le altre linee

La 3A Cilento (Sapri – Capri- Napoli) fruibile il martedì,mercoledì e giovedì con partenze da Sapri alle ore 7, Camerota 7,45 , Casalvelino 8,45; La Linea 1 (Salerno- Costa del Cilento) attiva il sabato e la domenica per 18 giorni complessivi con partenze da Agropoli alle ore 9 , San Marco di Castellabate 9,25, Acciaroli alle ore 10 e Palinuro 11,15; la Linea 3B (Sapri-Capri-Napoli) utilizzabile dal lunedì al venerdì con partenze da Palinuro alle ore 7,55, Acciaroli 8,55, San Marco 9,55; infine la linea per la Costiera Amalfitana in servizio dal lunedì al venerdì con approdo ad Amalfi e Positano e partenze da Agropoli alle 9 e, per finire, San Marco di Castellabate 9.25.