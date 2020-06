Salerno-Isole Eolie: al via i collegamenti con Alicost

Al via, dal 5 luglio, i collegamenti via mare di Alicost da Salerno verso le Isole Eolie. I trasporti marittimi, infatti, mettono a disposizione dei viaggiatori aliscafi da Salerno per Stromboli, Panarea, Salina, Vulcano e Lipari raggiungendo 5 delle 7 isole che comprendono l’arcipelago siciliano, in provincia di Messina. Una visita nelle isole Eolie è l’ideale per chi vuole vivere indimenticabili momenti tra paesaggi mozzafiato, acqua cristallina e natura incontaminata. Dal 10 luglio, partenze anche da Sapri.

La curiosità

A bordo degli aliscafi, sono presenti schermi sintonizzati sui principali canali, il bar per poter fare due passi, ordinare un caffè o prendere uno snack, la connessione Wi-Fi, disponibile per tutta la durata della tratta per tutti i passeggeri che hanno necessità di collegarsi a internet, anche semplicemente per guardare video o concludere le ultime urgenze lavorative. Inoltre, gli aliscafi godono dell’imbarco facilitato per passeggeri a mobilità ridotta, che riceveranno assistenza dal personale di bordo. Per ulteriori informazioni: Clicca qui