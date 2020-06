Case vacanza "fantasma": occhio alle truffe in Cilento

Torna l’allarme truffe per le case vacanza, in Cilento. Come sempre, è necessario prestare massima attenzione agli annunci sul web, dove, negli anni scorsi, è capitato che molti malviventi abbiano pubblicato immagini di luoghi e appartamenti splendidi, vista mare, a prezzi stracciati, con la richiesta di un anticipo per la prenotazione. Poi, l'amara sorpresa per le vittime che hanno scoperto come le abitazioni mostrate nelle foto fossero in realtà inesistenti o che i veri proprietari degli immobili fossero a loro volta vittime del raggiro, ignari degli scatti pubblicati da terzi.

I consigli

Quest'anno, già è accaduto con una casa a Castellabate: si raccomanda, dunque, prudenza ai turisti che, in caso di dubbi o di "affari sospetti", possono informarsi, prima di versare l'anticipo, verificando l'esistenza delle case in affitto presso i Comuni in cui sono siti gli immobili in questione ed eventualmente anche rivolgendosi alle forze dell'ordine.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.