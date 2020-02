Amalfi: mercatino del Contadino, aumentano gli appuntamenti col nuovo calendario

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

Nuovo calendario per il Mercatino del Contadino ad Amalfi: sarà presente in piazza Municipio tutti i venerdì dell'anno. La decisione è stata adottata dalla Giunta Comunale guidata dal sindaco Daniele Milano, su proposta dell'Assessore all'Agricoltura Antonietta Amatruda, che spiega: “Nel 2017 abbiamo istituito il Mercatino del Contadino in piazza Municipio con due intenti principali: creare un punto di riferimento dove i contadini e i piccoli produttori potessero mettere in vendita i frutti della loro attività. in questo modo, abbiamo inteso fornire un punto di riferimento per il ristoro economico del loro lavoro, creando un sostegno contro l'abbandono dei terrazzamenti e, al tempo stesso, favorendo stili di consumo improntati alla stagionalità e alla territorialità”.

Nel 2017 gli appuntamenti del mercatino erano due al mese, di sabato. Contadini, produttori di vino, dei formaggi dei Monti Lattari, apicoltori e altri ancora hanno proposto i loro prodotti negli spazi di piazza Municipio, all'interno dei gazebo forniti dal Comune. Nel corso del 2018, viste le richieste da parte dell'utenza, sono stati istituiti due appuntamenti del venerdì, riservati in particolare a contadini e produttori della Costiera Amalfitana. L'apprezzamento del mercatino che, per regolamento, predilige prodotti da filiera corta e di alta qualità, meglio ancora se con certificazione bio, si è accresciuto nel tempo.

Di qui la decisione di fissare una data unica settimanale, aperta a tutti gli espositori tradizionalmente presenti.