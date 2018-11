La crisi colpisce i mercati rionali, l'Anva Salerno: "Dimezzare Tosap e Cosap"

L’Anva (Associazione Nazionale Venditori Ambulanti su aree pubbliche) paventa la possibile estinzione dei mercati rionali nelle città della provincia di Salerno. Per questo, con una lettera, chiederà a tutti i sindaci una immediata riduzione della Tosap e Cosap, almeno del 50%, per combattere la forte crisi economica ed il crescente abusivismo commerciale.

La proposta

Inoltre l’Anva proporrà, nero su bianco, la riqualificazione di molte aree mercatali, la possibilità di realizzare strutture e coperture utili sia per gli operatori ambulanti sia per la clientela. “Chiederemo - scrive il presidente Aniello Ciro Pietrofesa - una reale lotta all’abusivismo, i controlli per i tanti ambulanti spuntisti per capire se sono in regola, la sistemazione degli operatori fuori mercato con i relativi bandi, i bandi di miglioria, sicurezza per i mercatali e la clientela, di abbassare le tasse sulla spazzatura, una reale integrazione anche degli operatori extracomunitari in regola nei nostri mercati, più rispetto per la nostra categoria e per il nostro lavoro, il rispetto che và dato ad ogni singolo operatore”. La crisi economica, per l’Anva, non accenna a diminuire: “Oramai siamo ad un punto di non ritorno, serve il coraggio delle Amministrazione per salvaguardare migliaia di posti di lavoro che in provincia di Salerno occupa ben 6mila imprese del settore. A breve chiederemo un incontro al Prefetto di Salerno affinchè si faccia portavoce del disagio degli ambulanti presso le Amministrazioni, chiedendo a tutti gli operatori di intervenire. Siamo fiduciosi - conclude Pietrofesa - che la nostra richiesta possa essere accolta, dare respiro economico alle imprese significa aiutare le nostre famiglie ad avere ancora un reddito, seppur minimo”.