Centro commerciale "Moccia" di Fisciano: a breve il completamento dei lavori

Arriva dalla pagina Facebook del centro commerciale “Moccia” l’annuncio che, molti, attendevano: “Il nuovo anno sarà importante per la Famiglia Moccia. Completeremo i lavori per l’apertura del nuovo centro commerciale nel comune di Fisciano dove stiamo portando avanti un impegno con il territorio e con le Istituzioni locali. Auguri a tutti voi per un Felice 2018 ricco di salute, soddisfazioni e gioia.”

Per tutta la Valle dell’Irno si tratta di un’occasione storica per il rilancio economico e commerciale dell’area che, da tempo, attendeva l’apertura di una struttura importante come elemento di attrazione per il territorio.