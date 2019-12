Maximall Pontecagnano saluta una nuova stella del suo firmamento, apre Sole 365

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

Una nuova stella si aggiunge al firmamento del Maximall di Pontecagnano, il Centro saluta infatti l’inaugurazione del Sole 365. Con i suoi 5mila metri quadrati di GLA Retail il supermercato più amato dagli Italiani porta, oltre alla nota qualità dei prodotti, nuova occupazione per circa 110 famiglie. Il nuovo punto vendita Sole 365 si distingue per un’offerta merceologica integrata, con prodotti freschi tipici del territorio, all’insegna della valorizzazione del già ricco patrimonio enogastronomico locale. Una ventata di aria fresca dopo mesi tribolati, a causa della chiusura dell’Ipercoop, e un rilancio importante degli acquisti di prodotti alimentari all’interno del Centro che da sempre è un punto di riferimento per centinaia di migliaia di famiglie.

Sole 365 è un brand, nonché un progetto commerciale, di proprietà della società AP commerciale s.r.l., un’azienda di famiglia che è diventata negli anni uno dei principali attori del panorama distributivo campano. L’azienda è legata da una forte partnership con il Gruppo Megamark, prima azienda distributiva del sud Italia, a sua volta legata al Gruppo Selex.

L’apertura del primo supermercato a marchio Sole 365 risale al 2013; ad oggi la rete è composta da circa 50 negozi sparsi in tutta la Campania, ai quali viene riservata grande attenzione, soprattutto nella cura del design. L’ obiettivo è creare ambienti consapevoli della centralità che assume l’esperienza di acquisto, nei quali il cliente si senta tranquillo. Ciò che contraddistingue i supermercati Sole 365 sono: ambienti estremamente ordinati; colori scelti accuratamente per agevolare uno stato d’animo sereno; comunicazioni che offrono tutte le informazioni utili, in modo chiaro e trasparente, per non sentirsi ospiti, ma protagonisti della propria spesa. Per questo il pay-off adottato da Sole365 è “La spesa. Tranquilli”, la sintesi estrema dell’essenza dei valori del brand.