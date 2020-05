L'invito alla responsabilità delle 5 Camere di Commercio campane

Questa mattina, alle ore 13.30, si è tenuta una web conferece promossa promossa dalle cinque Camere di Commercio della Campania insieme con le principali associazioni a livello regionale del Commercio e dell’Artigianato, rivolta a tutti i cittadini per un comune invito alla responsabilità.

Al di là delle disposizioni normative, le Camere di Commercio campane ritengono sia necessario che ogni territorio si riconosca come responsabile della propria ripartenza. Per questa ragione, intendono veicolare un appello a tutti, cittadini ed operatori economici, perché, oltre al rispetto delle regole scritte e vigenti, continuino a mostrare alto senso civico. I commercianti ne hanno dato prova serrando le proprie attività per l’emergenza coronavirus per più di due mesi e ora riaprendo in sicurezza, attenendosi scrupolosamente alle indicazioni delle autorità sanitarie su distanziamento, dispositivi di protezione individuale, pulizia, sanificazione.

Tutta questa attenzione potrebbe, però, essere vanificata laddove dovessero verificarsi da parte dei cittadini comportamenti irresponsabili. La sollecitazione è, pertanto, ai titolari di attività a farsi promotori sul proprio territorio del rispetto delle misure a tutela non solo della salute di tutti, ma anche della sopravvivenza delle loro impresa. Un nuovo forzato confinamento, a causa di un rialzo dei contagi, sarebbe devastante sotto l’aspetto socio-economico e potrebbe chiudere tante attività.