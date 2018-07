Armani investe su Salerno? L'indiscrezione e la curiosità

Una delle società più importanti al mondo, Armani, starebbe valutando attentamente la possibilità di investire su Salerno, almeno secondo quanto riportato da Le Cronache.

Per il momento, l'indiscrezione in realtà non ha trovato conferma da parte della maison milanese. Eppure i ben informati sostengono che l’affare sia in fase di realizzazione. L’investimento, però, riguarderebbe il segmento del food and beverage e non quello della moda. Cresce la curiosità.