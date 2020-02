Carenza di bidelli nelle scuole salernitane, pubblicata la graduatoria per l'internalizzazione

Pubblicata la graduatoria degli ex dipendenti Lsu da internalizzare nell’organico dei bidelli statali. Per la carenza di personale tra gli addetti alle pulizie, dunque, l’Ufficio scolastico provinciale ha reso così nota l'opportunità di lavoro per 415 unità.

Gli aventi diritto all’assunzione, dunque, garantiranno la pulizia negli istituti del territorio.