Assunzioni per 40mila giovani nella Pubblica amministrazione: il piano di De Luca

Verrà presentato a giugno, dal Governatore della Campania, Vincenzo De Luca, il piano per il lavoro finalizzato a far assumere 40mila giovani nella Pubblica amministrazione nei prossimi anni. Come anticipa La Città, sono previsti corsi-concorso e la stabilizzazione negli enti pubblici dei vincitori: per i primi 3 anni i prescelti faranno formazione sul campo, pagati direttamente dalla Regione. E chi s’avvarrà della loro opera, allo scadere del triennio, dovrà regolarizzarli con un assunzione. Si tratta, dunque, di una selezione pubblica.

I primi dettagli

Si procederà per gradi con l’ingresso di 10mila giovani che dovranno occupare i posti nei Comuni che saranno lasciati vacanti dal personale in pensione. Poi si proseguirà con le altre categorie. In parole povere: la formazione sarà a spese dalla Regione e l’Ente dovrà assumere dopo 3 anni.