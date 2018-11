Beni immobili all'asta: l'avviso del Comune di Salerno

E' stata pubblicata sul sito istituzionale del Comune, l'asta degli immobili di patrimonio di Palazzo di Città, stimati in conformità al regolamento approvato dal Consiglio.

L'asta

Le domande di partecipazione, pena l’esclusione dalla procedura, dovranno essere formulate secondo le modalità di seguito indicate e dovranno pervenire, ad esclusivo rischio del mittente, entro le ore 12 del giorno 20 dicembre, unicamente a mezzo di raccomandata del servizio postale, posta celere, mediante agenzia di recapito, all’Ufficio Archivio del Comune di Salerno – via Roma 84121 Salerno. Non saranno accettate domande recapitate a mano. La procedura pubblica di apertura delle offerte si terrà presso la sede del Servizio Provveditorato in via Giovanni Centola 16, a Salerno, alle ore 10 del 21 dicembre.

Le informazioni

In vendita, tra i vari immobili, Villa Sciaraffia a Cappelle, proprietà in via Guarna, Vicolo Barbuti, via Gromoaldo, in via Sant'Eustachio, Brignano, e anche terreni, oltre che Reliquiari. Per ulteriori informazioni, è possibile visionare bandi e domande di partecipazione su Comune.salerno.it