Atena Lucana, la reporter russa Irina Raskina incontra la Pro loco

Atena Lucana promossa come meta turistica nel mondo: questo uno dei primi effetti dell’iniziativa realizzata con la blogger russa di VinoViaggi. Giovedì 11 luglio una delegazione della Pro Loco Athena Nova e dell’Amministrazione Comunale di Atena Lucana ha incontrato la giornalista e reporter russa Irina Raskina e ne è nato subito un sodalizio con l’intento di far conoscere il territorio, i monumenti, la cultura, il cibo, i prodotti e le attività ricettive e produttive di Atena Lucana, su larga scala a livello nazionale ed internazionale.

“Nei prossimi mesi verranno invitati giornalisti della stampa nazionale ed internazionale a soggiornare ad Atena Lucana in concomitanza con gli eventi organizzati sul territorio atenese, con lo scopo di far apprezzare a pieno il paese e l’accoglienza che ci caratterizza”.

"Mi sono trovata per caso ad Atena Lucana, andando in Sicilia, ma ho intenzione di tornare e consigliare ai miei concittadini e non solo di soggiornare e visitare questo borgo meraviglioso. Spero anche si possa creare un gemellaggio con un paese Russo così da avviare uno scambio sulla cultura culinaria e folkloristica”.