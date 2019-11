Atenei virtuosi, c'è anche l'Università di Salerno: la soddisfazione dell'ex Rettore

"Seppure ormai da ex rettore, desidero condividere con voi una notizia che mi ha reso ancora una volta orgoglioso di appartenere alla comunità Unisa e di aver avuto il privilegio assoluto di guidarla in questi sei anni. La ripartizione dell’FFO per l’ anno 2019 ci premia con un ulteriore aumento di 1,307 milioni di euro, includendoci tra i 17 atenei virtuosi (su 59)"

Lo ha fatto sapere l'ex Rettore dell'Università degli Studi di Salerno, Aurelio Tommasetti che, tramite social, rende noto l'interessante risultato. "Ringrazio tutti per gli sforzi compiuti in questi anni ed affido ad Enzo Loia, che saprà farlo molto meglio di me, l’allocazione di queste risorse aggiuntive", ha concluso Tommasetti.