Caos al Porto: revoca del fermo per l'autotrasporto, la Fai per riaprire via Croce

Revocato il fermo che era stato proclamato dagli autotrasportatori del Porto di Salerno. Ieri sera, infatti, la decisione all'unanimità, al termine di una lunga e animata riunione nella sede della Federazione Autotrasportatori Italiani, convocata dal Segretario Regionale del Coordinamento F.A.I., Angelo Punzi, per comunicare agli associati gli esiti del Tavolo Tecnico che si era tenuto ieri mattina, presso la Capitaneria di Porto.

La revoca

Lo stato di fermo era stato annunciato per Salerno per 5 giorni, dal 21 al 25 maggio, per le difficili situazioni di lavoro non idonee a garantire la sicurezza del personale viaggiante. "Grazie alla disponibilità e all'impegno preso da parte di tutti i convenuti al Tavolo Tecnico, gli autotrasportatori hanno deciso di revocare il fermo, pur mantenendo lo stato di agitazione per la mancata apertura, in entrambi i sensi, di via Benedetto Croce per le sole autovetture", ha detto Punzi.

L'appello all'assessore De Maio