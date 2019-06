Regione: 1 milione per la messa in sicurezza del tratto Cioffi-Aversana

Circa 2 miliardi e 394 milioni per la creazione e il potenziamento delle infrastrutture stradali esistenti al fine di migliorare l’intera viabilità regionale: la Regione, grazie all’impegno profuso dal presidente Vincenzo De Luca e dal presidente della Commissione Trasporti Luca Cascone, ha messo a disposizione ingenti risorse. "Dopo le nostre numerose sollecitazioni, interrogazioni e mozioni consiliari presentate ad hoc dal gruppo consiliare Pd, grazie all’impulso dei consiglieri Francesco Rizzo e Antonio Cuomo con cui abbiamo più volte pungolato gli enti sovraordinati e l’amministrazione comunale a presentare progetti volti a migliorare la sicurezza e la viabilità sulle strade cittadine, apprendiamo con favore che con Decreto n. 227 del 13/06/2019 (in corso di pubblicazione sul BURC) è stata finanziato il progetto di Sistemazione, adeguamento e ripristino funzionale e la messa in sicurezza della S.P. 416 tratto Cioffi-Aversana per 1 milione di euro circa", ha annunciato il capogruppo Pd di Eboli, Pasquale Infante.

Il progetto

"Un’arteria importante per la quale abbiamo più volte segnalato lo stato disastroso in cui versa, la scarsa manutenzione della stessa e le tante criticità evidenziate dai tanti imprenditori agricoli e cittadini che la percorrono. - incalza Infante - Un lavoro straordinario di sinergia e collaborazione istituzionale che produrrà i suoi frutti sui diversi territori regionali e sulla nostra città finanziando un intervento quello per S.P. 416 importantissimo e non più procrastinabile". Si tratta di un progetto fondamentale di ammodernamento e messa in sicurezza di un asse viario importantissimo per migliorare e facilitare il collegamento tra la S.S. 18, la S.P. 417 (la cosiddetta Aversana) e le altre strade secondarie al servizio delle numerosissime aziende agricole e non presenti sul nostro territorio. "Un risultato importante questo del finanziamento regionale ottenuto per la S.P. 416 in perfetta sintonia e armonia con gli altri finanziamenti regionali concessi per il nostro territorio con in primis quello per prolungamento per una cifra di 40 Milioni di euro della S.P. 417 e quello per il potenziamento dell’Aereoporto Salerno Costa D’Amalfi (fresco di autorizzazione governativa) interventi fondamentali per lo sviluppo delle attività turistiche, per la crescita delle numerose aziende agroindustriali locali e per la crescita e lo sviluppo del nostro territorio e della Campania intera", ha concluso il capogruppo.