Consegne a domicilio e vendita online: segnalate a SalernoToday le vostre aziende gratuitamente

SalernoToday.it vi consente di entrare in contatto direttamente con i vostri clienti, inserendovi nella lista delle attività aperte, nonostante l'emergenza Coronavirus.

Per farlo basta compilare questo form aziende, inserendo, obbligatoriamente: prodotti venduti, modalità di ritiro e vendita, orari di apertura. Se operate a domicilio, inserite anche numero di telefono o altre modalità per ordinare (numero whatsapp, e-mail, sito internet ecc.). Le segnalazioni con informazioni minime mancanti non saranno prese in considerazione. Potrete modificare i dati quando vorrete.

