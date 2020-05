Coronavirus: successo per l'iniziativa di SalernoToday in supporto alle aziende

L'emergenza sanitaria da Coronavirus ha messo in difficoltà molte aziende commerciali che si sono dovute reinventare anche tramite l'attivazione delle consegne a domicilio. SalernoToday, insieme al Gruppo Editoriale Citynews, ha offerto un servizio gratuito di visibilità imprese, ristoranti ed aziende che hanno potuto continuare a lavorare in questi mesi, dotati di un e-commerce o del servizio delivery.

Il progetto

Chiunque gestisca un'azienda commerciale con un servizio di delivery, ha potuto registrarla, in maniera totalmente gratuita, sul nostro sito, inserendo alcuni campi obbligatori, come i contatti telefonici e l'indirizzo, compilando anche una descrizione dell'attività ed una eventuale segnalazione dei servizi e dei prodotti offerti a domicilio. Una volta on-line, la scheda viene inserita in un articolo comprensivo di tutti i nominativi.

Il successo dell'iniziativa

L'iniziativa di SalernoToday e di Citynews ha riscosso un grande successo con quasi 5.000 visite all'articolo principale, oltre 4.000 visite alle schede delle singole aziende registrate e quasi 250 telefonate. Un dato concreto che si è tradotto in un aiuto effettivo a tutti gli imprenditori e i commercianti che hanno compiuto la scelta coraggiosa di non chiudere, e di puntare sull'on-line o sul delivery.

Le aziende

Sono tante le aziende che si sono registrate, dai negozi alimentari alle farmacie, dai rivenditori di accessori per animali, alle pizzerie e ristoranti, dalle autofficine, ai negozi di elettronica: chiunque avesse bisongo di una consegna a domicilio, ha potuto e può trovarla, così, sul nostro portale.