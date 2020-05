Estate a Salerno, il sindacato dei Balneari: "No ad azioni frettolose: attendiamo le norme"

Il nostro sindacato che rappresenta la maggioranza dei balneari non è stato coinvolto nell'incontro di ieri di cui abbiamo sentito parlare solo oggi. Ad ogni modo, il sindacato non può e non vuole creare limitazioni ai propri associati: ben venga se decidono, tutti insieme, di apportare delle modifiche, ma lasciamo ad ognuno di loro la libertà di scelta. Il sindacato come sempre garantisce il coordinamento e la collaborazione con enti e operatori per individuare la migliore soluzione per questa estate così difficile.

Al momento, tuttavia, non ci sono norme certe, per cui non serve essere frettolosi: lavoreremo e riusciremo a dare ai nostri clienti la possibilità di vivere un'estate in tranquillità.