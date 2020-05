Fase 2, un gruppo di baristi salernitani a De Luca: "Sì all'asporto all'interno dei locali"

Chiede di poter effettuare l'asporto all'interno del locale, un gruppo di circa 20 baristi salernitani che si è rivolto alla nostra redazione per rivolgere un appello al Governatore Vincenzo De Luca.

La richiesta

"Ci siamo uniti con un gruppo watsapp e ci siamo confrontati. - ci raccontano i gestori - Chiediamo al nostro governatore Vincenzo De Luca di farci effettuare l'asporto al pubblico all'interno dei nostri locali e non sulla base dell'ordinazione/prenotazione on-line o telefonica, come cita l'ultima ordinanza. Vorremmo attenerci al DPCM del premier Conte dove è possibile fare entrare 1 cliente per volta con le dovute precauzioni e portare via il prodotto senza consumarlo all'interno del locale. Non capiamo perché tutte le altre attività aperte possono farlo e i bar invece no: abbiamo sanificato i locali e fatto le visite mediche per l'idoneità al lavoro", hanno concluso i baristi salernitani, auspicando un ripensamento in tal senso da parte della Regione Campania.