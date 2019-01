Vertenza Treofan, Prete scrive all'ambasciatore indiano: ecco la lettera

Alla luce dello stallo della vertenza e del futuro sempre più incerto per i lavoratori della Treofan di Battipaglia, il presidente della Camera di Commercio Andrea Prete ha inviato una lettera all’ambasciatore dell’India in Italia, Reenat Sandhu, per chiedere un suo intervento immediato. La Treofaf, leader internazionale nella produzione di film in polipropilene biorientato, è stata recentemente acquisita dal gruppo indiano Jindal Films Europe, già titolare di uno stabilimento in Italia (Brindisi).

