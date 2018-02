Altri 9 milioni e mezzo per i beni culturali del salernitano, la nota dei Giovani Democratici

In arrivo, dal MiBACT, altri 9 milioni e mezzo circa, per i beni culturali di 7 comuni della provincia: è quanto reso noto da Pierluigi Canoro, responsabile Cultura e Scuola della segreteria provinciale GD Salerno.

I dettagli

Nello specifico, i finanziamenti, che rientrano in un piano di quasi 600 milioni finalizzato alla concretizzazione di un piano antisismico dei beni culturali, alla riqualificazione delle periferie e ad una serie di restauri, sono destinati ad Amalfi (800.000 euro per il campanile del Duomo), a Nocera Inferiore (600.000 euro per la caserma Tofano), a Padula (4 milioni e mezzo per la certosa), a Sala Consilina (700.000 euro per l’antiquarium), a Santa Marina (500.000 euro per la torre del castello), a Sarno (800.000 euro per il Museo archeologico nazionale a palazzo Capua) ed a Salerno (600.000 euro per palazzo Ruggi d’Aragona, 400.000 euro per il campanile del Duomo, 500.000 euro per migliorare la logistica delle due sedi della Soprintendenza ad Avellino e Salerno).

La soddisfazione di Canoro